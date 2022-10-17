***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2022 10:22
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUNTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072429
BIST
11:073.701
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 73,95
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.705
En Düşük
3.641
11:0718,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:0718,1295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:07989,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,61
|Açılış
|: 989,58
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:05
|PENTA
|484,00
|5.953.684
|% 10,00
|
|YEOTK
|46,56
|130.112.646
|% 9,97
|
|SMRTG
|103,80
|59.302.186
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|158.995.958
|% 9,95
|
|ERCB
|52,55
|60.825.102
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,71
|27.587.473
|% -5,99
|
|MEGAP
|4,71
|27.587.473
|% -5,99
|
|ACSEL
|60,10
|15.055.368
|% -4,30
|
|ALMAD
|4,61
|19.434.695
|% -3,96
|
|GSRAY
|5,28
|60.209.566
|% -3,83
|
|THYAO
|91,50
|1.887.377.895
|% 1,67
|
|KOZAL
|207,20
|1.520.966.248
|% 4,44
|
|YKBNK
|9,20
|1.056.072.946
|% 4,19
|
|ISCTR
|8,93
|1.032.093.467
|% 4,57
|
|AKBNK
|14,36
|923.151.287
|% 6,37
|
|EKGYO
|4,27
|720.609.879
|% 1,18
|
|ISCTR
|8,93
|1.032.093.467
|% 4,57
|
|YKBNK
|9,20
|1.056.072.946
|% 4,19
|
|IEYHO
|1,24
|89.649.637
|% 9,73
|
|AKBNK
|14,36
|923.151.287
|% 6,37
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5916
|% 0,13
|
|Euro
|18,1190
|18,1291
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8636
|20,9683
|% 0,82
|
|Frank
|18,5203
|18,6318
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,09
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|12,13
|
|Altın Gr.
|990
|990
|7,85
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.690
|6.756
|-34,00
|
|Yarım
|3.260
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,17
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|1,25
|
Seans Raporu
11:05
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11:20
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