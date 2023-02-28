***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2023 10:00
***SUNTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUNTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117472
BIST
11:125.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 38,26
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:1218,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:1220,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:121.097,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,57
|Açılış
|: 1.097,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.097,64
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ALFAS
|221,60
|45.693.920
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|EMKEL
|6,51
|41.779.581
|% 9,97
|
|TGSAS
|17,10
|2.159.119
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,20
|3.474.925
|% 9,94
|
|METUR
|4,91
|23.155.709
|% -7,71
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|CIMSA
|119,90
|357.834.551
|% -5,96
|
|FMIZP
|141,80
|19.491.510
|% -5,59
|
|OYAKC
|48,48
|2.107.462.973
|% 0,33
|
|THYAO
|143,80
|2.079.653.360
|% 0,28
|
|KRDMD
|22,30
|1.825.521.188
|% 1,55
|
|AKBNK
|17,70
|1.433.892.372
|% 2,19
|
|EREGL
|44,36
|1.395.657.888
|% 0,73
|
|EKGYO
|8,48
|929.007.187
|% -0,70
|
|AKBNK
|17,70
|1.433.892.372
|% 2,19
|
|KRDMD
|22,30
|1.825.521.188
|% 1,55
|
|YKBNK
|10,01
|735.810.195
|% 1,52
|
|ISCTR
|11,76
|589.917.140
|% 1,20
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8842
|18,8881
|% 0,01
|
|Euro
|20,0408
|20,0486
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6514
|22,7650
|% -0,23
|
|Frank
|20,0417
|20,1624
|% -0,26
|
|Riyal
|5,0179
|5,0431
|% 0,03
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-8,88
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.481
|7.536
|-37,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,60
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Seans Raporu
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