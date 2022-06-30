***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Payı Dağıtımına İlişkin GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 Peşin 0,8375833 83,75833 10 0,7538249 75,38249B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 Peşin 0,8375833 83,75833 10 0,7538249 75,38249Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)29.07.2022 29.07.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 0 0B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 0 0Ek AçıklamalarVUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı olan 124.255.925,26 TL'nin tamamının gündemin 6 Numaralı maddesinde onaylanan Kar Payı Politikasına uygun olarak Temmuz ayının sonuna kadar peşin olarak ortaklara hisseleri oranında dağıtılması konusunda, yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 135.600.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.830.127,68Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 256.994.233 173.636.646,384. Vergiler ( - ) 45.401.106 42.840.935,585. Net Dönem Kârı 208.867.490 130.795.710,86. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.539.785,54 6.539.785,548. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 202.327.704,46 124.255.925,26Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 202.327.704,46 124.255.925,269. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 494.440 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 202.822.144,46 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.780.000 0* Nakit 6.780.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 106.796.295,69 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.679.629,57 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 78.071.779,2 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 11.307.374,57 0 6 0,7538 75,38B Grubu 90.911.291,55 0 45 0,7538 75,38TOPLAM 102.218.666,12 0 51 0,7538 75,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040282BIST