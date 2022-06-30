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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2022 13:05
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 06.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 Peşin 0,8375833 83,75833 10 0,7538249 75,38249
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 Peşin 0,8375833 83,75833 10 0,7538249 75,38249

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
29.07.2022 29.07.2022

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUNT00028 0 0
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 0 0

Ek Açıklamalar
VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı olan 124.255.925,26 TL'nin tamamının gündemin 6 Numaralı maddesinde onaylanan Kar Payı Politikasına uygun olarak Temmuz ayının sonuna kadar peşin olarak ortaklara hisseleri oranında dağıtılması konusunda, yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 135.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.830.127,68
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 256.994.233 173.636.646,38
4. Vergiler ( - ) 45.401.106 42.840.935,58
5. Net Dönem Kârı 208.867.490 130.795.710,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.539.785,54 6.539.785,54
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 202.327.704,46 124.255.925,26
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 202.327.704,46 124.255.925,26
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 494.440 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 202.822.144,46 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.780.000 0
* Nakit 6.780.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 106.796.295,69 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.679.629,57 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 78.071.779,2 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 11.307.374,57 0 6 0,7538 75,38
B Grubu 90.911.291,55 0 45 0,7538 75,38
TOPLAM 102.218.666,12 0 51 0,7538 75,38





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040282


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 28,16 58.730.574 % 10,00  
KOZAL 185,00 1.104.534.286 % 8,82  
GESAN 45,68 220.559.060 % 8,71  
BOBET 6,61 31.931.072 % 8,01  
BASCM 3,67 300.630 % 7,62  
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Sterlin 20,0883 20,1891 % -0,89  
Frank 17,3458 17,4502 % -0,36  
Riyal 4,4490 4,4713 % 0,31  
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Altın Gr. 963 963 -6,71  
Cumhuriyet 6.445 6.543 -48,00  
Tam 6.437 6.524 -66,00  
Yarım 3.151 3.190 -32,00  
Çeyrek 1.578 1.595 -16,00  
Gümüş.Ons 19,52 19,56 -0,74  
Gümüş Gr. 10,57 10,59 -0,31  
B. Petrol 112 112 3,07  
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