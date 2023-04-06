***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 10:17
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. "Mali İşler Direktörlüğü" görevine 06.04.2023 tarihinden itibaren Sayın Gizem Uluışık atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132332
BIST
10:314.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 19,92
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.950
En Düşük
4.920
10:3119,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2729
En Düşük
19,2167
10:3121,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1538
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,1613
En Düşük
20,9548
10:311.248,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.248,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|ELITE
|13,64
|13.450.131
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|150.007
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|6.584.672
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|29.316.029
|% 9,98
|
|ONCSM
|133,20
|23.885.547
|% -7,18
|
|DGGYO
|33,90
|17.799.045
|% -5,83
|
|IHAAS
|137,30
|2.834.855
|% -4,98
|
|IMASM
|327,00
|10.963.794
|% -3,37
|
|DOGUB
|19,33
|13.046.216
|% -3,25
|
|ASTOR
|59,70
|717.177.404
|% 4,74
|
|AKFYE
|17,35
|712.677.428
|% 4,33
|
|THYAO
|126,10
|451.638.527
|% 0,64
|
|TOASO
|204,70
|395.623.529
|% 3,49
|
|EKSUN
|80,25
|292.813.451
|% 2,82
|
|AKFYE
|17,35
|712.677.428
|% 4,33
|
|YYAPI
|2,84
|88.446.673
|% 5,58
|
|EKGYO
|6,43
|194.557.855
|% 0,78
|
|SKBNK
|2,56
|72.268.881
|% 1,59
|
|YGYO
|2,13
|44.093.457
|% 1,43
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2621
|19,2698
|% 0,17
|
|Euro
|21,0784
|21,1544
|% 0,70
|
|Sterlin
|23,9756
|24,0958
|% 0,29
|
|Frank
|21,1930
|21,3207
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1184
|5,1441
|% 0,09
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-3,28
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.477
|8.552
|-24,00
|
|Yarım
|4.140
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.070
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,49
|