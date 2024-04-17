***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPortföyümüzdeki Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi 28.868/1 ada parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilen toplam 67.248 adet devremülke sahip Sur Tatil Evleri Antalya Projesinden ilk etapta satışa açılan 26.736 adet devremülkten 01.01.2024-31.03.2024 dönemi arasında KDV hariç 204.652.180 TL karşılığı toplam 575 adet devremülkün ön satışı yapılmıştır. Geçen yılın aynı döneminde (01.01.2023-31.03.2023) ise KDV hariç 45.762.648 TL karşılığı 255 devremülkün ön satışı yapılmıştır.Projenin başlangıcından iş bu tarihe kadar ise ilk etaptan satışa açılan 26.736 adet devremülkten 6.487 adet devremülkün ön satışı yapılmış olup kalan 20.249 adet devremülkün satış pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273723BIST