***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2024 16:09
***SURGY*** SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföyümüzdeki Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi 28.868/1 ada parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilen toplam 67.248 adet devremülke sahip Sur Tatil Evleri Antalya Projesinden ilk etapta satışa açılan 26.736 adet devremülkten 01.01.2024-31.03.2024 dönemi arasında KDV hariç 204.652.180 TL karşılığı toplam 575 adet devremülkün ön satışı yapılmıştır. Geçen yılın aynı döneminde (01.01.2023-31.03.2023) ise KDV hariç 45.762.648 TL karşılığı 255 devremülkün ön satışı yapılmıştır.
Projenin başlangıcından iş bu tarihe kadar ise ilk etaptan satışa açılan 26.736 adet devremülkten 6.487 adet devremülkün ön satışı yapılmış olup kalan 20.249 adet devremülkün satış pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273723
BIST
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18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
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|Önceki Kapanış
|: 9.548
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9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0524
|Açılış
|: 32,5800
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|Önceki Kapanış
|: 32,5700
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32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 34,6500
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|Önceki Kapanış
|: 34,5800
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En Düşük
34,4848
18:052.499,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 2.499,72
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|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
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2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.365.693
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|232.939.783
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.004.317
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.602.667
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.752.922
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|84.955.656
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|311.776.138
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.536.306
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|261.513.681
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.884.013.571
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.688.448.493
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.882.565.022
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.769.769.479
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.427.275.803
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.882.565.022
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,87
|2.204.572.335
|% 2,62
|
|ENTRA
|14,05
|3.892.586.679
|% -5,39
|
|EKGYO
|10,20
|2.165.822.938
|% -4,67
|
|YKBNK
|30,58
|5.688.448.493
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4926
|32,5023
|% 0,16
|
|Euro
|34,5977
|34,6242
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4743
|40,6771
|% 0,28
|
|Frank
|35,6039
|35,7824
|% 0,08
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,51
|28,54
|% 0,66
|
|Platin
|951,77
|953,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,84
|1.040,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,24
|89,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.384,19
|2.384,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
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17:59METUR
Yüzde 5.19 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 656, 024 adet işlem
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17:58XU100
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17:58TSPOR
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