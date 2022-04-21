***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.04.2022 09:05
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş., SUWEN.E işlem koduyla 21/04/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 18,5 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022591
BIST
11:152.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,27
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.547
En Düşük
2.531
11:1514,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0104
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
11:1516,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1112
|Açılış
|: 16,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
11:15919,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,22
|Açılış
|: 919,16
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
918,57
BIST En Aktif Hisseler11:15
|DAGHL
|23,32
|8.267.365
|% 10,00
|
|TRGYO
|7,78
|77.218.918
|% 7,76
|
|DESPC
|12,67
|16.289.601
|% 6,47
|
|MERIT
|41,50
|18.086.413
|% 6,14
|
|ASUZU
|95,40
|27.526.083
|% 5,94
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,22
|55.691.910
|% -4,45
|
|MANAS
|26,26
|36.392.880
|% -4,09
|
|MEPET
|3,50
|2.981.863
|% -3,85
|
|IHAAS
|16,87
|1.301.817
|% -3,60
|
|EKGYO
|3,07
|1.366.477.511
|% 5,50
|
|THYAO
|39,10
|1.111.085.022
|% 0,62
|
|ASELS
|28,26
|970.213.327
|% 1,44
|
|GARAN
|14,25
|676.761.419
|% 0,42
|
|SISE
|18,27
|536.218.738
|% 0,61
|
|EKGYO
|3,07
|1.366.477.511
|% 5,50
|
|ODAS
|2,58
|304.570.653
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,34
|513.774.671
|% 0,56
|
|GARAN
|14,25
|676.761.419
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,87
|172.525.802
|% 0,78
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6732
|14,6817
|% 0,07
|
|Euro
|16,0286
|16,0431
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,1254
|19,2214
|% 0,06
|
|Frank
|15,4277
|15,5207
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9022
|3,9218
|% 0,06
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-11,09
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,86
|