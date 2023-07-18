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***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

18.07.2023 09:13
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

SUWEN.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 18,875 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172870


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 119,90 329.148.460 % 10,00  
RYSAS 27,94 30.475.648 % 10,00  
LINK 69,85 29.146.086 % 10,00  
FORTE 88,15 28.480.560 % 9,98  
SAFKR 23,82 51.439.651 % 9,97  
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Dolar 26,8973 26,9088 % 2,18  
Euro 30,2644 30,3035 % 2,42  
Sterlin 35,0397 35,2154 % 2,10  
Frank 31,1750 31,3628 % 2,27  
Riyal 7,1350 7,1708 % 1,94  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 6,82  
Altın Gr. 1.696 1.696 41,27  
Cumhuriyet 11.060 11.227 92,00  
Tam 10.875 11.156 205,00  
Yarım 5.438 5.604 103,00  
Çeyrek 2.727 2.802 52,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,90 0,05  
Gümüş Gr. 21,54 21,57 0,53  
B. Petrol 78,25 78,25 -0,26  
Seans Raporu 10:42
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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