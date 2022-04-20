***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***SUWEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [SUWEN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarSuwen Tekstil payları, 21/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 56.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %41 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiSUWEN TEKSTIL XUTUM 21/04/2022SUWEN TEKSTIL XTUMY 21/04/2022SUWEN TEKSTIL XYLDZ 21/04/2022SUWEN TEKSTIL XHARZ 21/04/2022SUWEN TEKSTIL XUHIZ 21/04/2022SUWEN TEKSTIL XTCRT 21/04/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022351BIST