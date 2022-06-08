***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:47
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUWEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035651
BIST
11:112.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,75
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:1117,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3490
|Açılış
|: 17,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1089
En Düşük
16,7519
11:1118,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3878
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3611
En Düşük
17,8912
11:111.017,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 19,22
|Açılış
|: 1.017,04
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:11
|EMKEL
|2,61
|24.633.601
|% 9,66
|
|FONET
|11,93
|27.440.446
|% 7,87
|
|TGSAS
|15,41
|25.106.564
|% 7,61
|
|ULUUN
|21,90
|167.833.750
|% 6,31
|
|HATEK
|7,80
|14.710.334
|% 5,79
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|11,97
|29.383.578
|% -6,85
|
|TETMT
|245,10
|10.908.316
|% -6,77
|
|RYGYO
|4,65
|41.143.843
|% -6,06
|
|THYAO
|49,46
|2.076.151.710
|% 2,06
|
|SISE
|23,22
|1.206.565.390
|% 0,61
|
|KRDMD
|15,49
|897.146.777
|% 2,45
|
|EREGL
|35,28
|778.509.575
|% 1,67
|
|SAHOL
|21,18
|669.563.952
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,26
|229.412.903
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,85
|269.753.797
|% 0,35
|
|DOHOL
|4,22
|350.554.351
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,85
|330.783.901
|% -0,61
|
|ODAS
|3,04
|195.595.349
|% 1,33
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0926
|17,1032
|% 2,08
|
|Euro
|18,3245
|18,3611
|% 2,16
|
|Sterlin
|21,3859
|21,4932
|% 1,70
|
|Frank
|17,4330
|17,5380
|% 1,61
|
|Riyal
|4,5429
|4,5657
|% 2,02
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,14
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|18,94
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,59
|
Seans Raporu
11:11
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11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 24 artarak (% 0.35 ) 2, 945
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11:26XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 15, 875.00 milyon TL de
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11:26ULUUN
Yüzde 6.41 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 870, 266 adet işlem
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11:25EMKEL
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 688, 250 adet işlem
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11:24GZNMI
Yüzde 4.63 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 138, 933 adet işlem