***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 10:07
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SUWEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUWEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071996
BIST
10:243.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 64,15
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.631
En Düşük
3.585
10:2418,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0570
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5973
En Düşük
18,5217
10:2418,1506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
10:24994,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 994,65
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler10:24
|PENTA
|440,00
|11.208.120
|% 10,00
|
|MZHLD
|83,10
|26.963.184
|% 8,70
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|KIMMR
|8,44
|1.000.766
|% 7,79
|
|GESAN
|116,70
|156.997.162
|% 7,26
|
|HKTM
|59,85
|23.429.539
|% -9,93
|
|HUNER
|5,79
|53.176.518
|% -6,16
|
|KLRHO
|31,34
|59.915.465
|% -5,77
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|DNISI
|7,53
|4.602.044
|% -4,80
|
|THYAO
|89,80
|988.304.151
|% 2,05
|
|YKBNK
|8,70
|584.131.681
|% 3,94
|
|ISCTR
|8,47
|544.543.911
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,43
|543.236.055
|% 3,23
|
|SASA
|87,75
|519.956.252
|% 0,40
|
|YKBNK
|8,70
|584.131.681
|% 3,94
|
|ISCTR
|8,47
|544.543.911
|% 3,04
|
|EKGYO
|4,22
|218.652.498
|% 1,20
|
|AKBNK
|13,43
|543.236.055
|% 3,23
|
|VAKBN
|7,38
|193.909.876
|% 2,22
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5746
|18,5973
|% 0,31
|
|Euro
|18,1371
|18,1506
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,8749
|20,9796
|% -0,45
|
|Frank
|18,5328
|18,6444
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,13
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-0,96
|
|Altın Gr.
|995
|995
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.709
|6.783
|-7,00
|
|Yarım
|3.269
|3.316
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,04
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|0,16
|