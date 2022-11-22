***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 14:47
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUWEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081589
BIST
14:414.701
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 131,17
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.707
En Düşük
4.567
14:4118,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
14:4119,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0533
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
14:411.046,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.046,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:39
|IHAAS
|102,30
|14.875.181
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|116.789.804
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|28.508.500
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|14.751.173
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|158,30
|93.067.521
|% -6,55
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|107,70
|5.038.035.589
|% 0,75
|
|EREGL
|39,90
|4.821.963.962
|% 5,84
|
|SASA
|148,40
|4.391.965.351
|% 9,20
|
|HEKTS
|40,14
|3.891.490.542
|% 7,33
|
|KRDMD
|13,60
|3.131.555.703
|% 3,42
|
|EKGYO
|5,91
|2.669.004.313
|% 2,25
|
|KRDMD
|13,60
|3.131.555.703
|% 3,42
|
|YKBNK
|11,42
|2.392.817.325
|% 0,09
|
|PETKM
|15,91
|2.947.569.391
|% 4,05
|
|ISCTR
|9,87
|1.609.130.580
|% 1,23
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6224
|18,6274
|% 0,04
|
|Euro
|19,1206
|19,1347
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,0458
|22,1563
|% 0,48
|
|Frank
|19,4259
|19,5429
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% 0,04
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,20
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|7,00
|
|Tam
|7.014
|7.083
|11,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|6,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|0,25
|
|B. Petrol
|88,63
|88,63
|1,18
|