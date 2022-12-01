***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 14:20
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUWEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083445
BIST
15:395.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 89,19
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:3918,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:3919,4846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0871
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:391.068,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,74
|Açılış
|: 1.068,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,40
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BRLSM
|15,29
|257.859.583
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.809.994
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|50.129.793
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|EUYO
|4,66
|7.791.922
|% -5,09
|
|THYAO
|124,80
|6.481.331.250
|% 4,00
|
|KRDMD
|15,40
|4.925.183.855
|% 4,55
|
|SISE
|39,98
|3.883.864.630
|% 2,25
|
|EREGL
|43,08
|3.723.628.650
|% 0,98
|
|PETKM
|18,33
|3.349.883.159
|% 2,46
|
|EKGYO
|7,26
|2.427.307.473
|% 5,37
|
|KRDMD
|15,40
|4.925.183.855
|% 4,55
|
|SKBNK
|2,75
|867.816.605
|% 1,48
|
|ISCTR
|10,79
|2.813.186.421
|% 4,15
|
|YKBNK
|11,93
|2.749.241.395
|% -1,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6322
|18,6385
|% 0,04
|
|Euro
|19,4827
|19,4971
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,6522
|22,7658
|% 1,17
|
|Frank
|19,6763
|19,7949
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,02
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|14,77
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|9,07
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.217
|104,00
|
|Tam
|7.138
|7.195
|40,00
|
|Yarım
|3.462
|3.517
|19,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,30
|0,00
|
|B. Petrol
|88,18
|88,18
|1,21
|