***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 15:20
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUWEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114806
BIST
15:435.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,45
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:4318,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:4320,0420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1070
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:431.109,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.109,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:43
|KONYA
|3.945,50
|248.403.869
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.789.389
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.546.517
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,56
|3.058.900.053
|% -94,94
|
|LIDER
|97,20
|20.841.780
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|771.926.706
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.874.567
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,64
|4.183.243.854
|% 7,33
|
|EREGL
|44,08
|4.142.229.498
|% -0,94
|
|TUPRS
|625,90
|3.297.826.881
|% -0,71
|
|THYAO
|139,80
|3.114.798.066
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,56
|3.058.900.053
|% -94,94
|
|KRDMD
|20,64
|4.183.243.854
|% 7,33
|
|KOZAL
|26,56
|3.058.900.053
|% -94,94
|
|EREGL
|44,08
|4.142.229.498
|% -0,94
|
|EKGYO
|7,40
|683.322.211
|% 1,23
|
|AKBNK
|16,01
|1.484.783.397
|% -0,56
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8649
|18,8688
|% 0,11
|
|Euro
|20,0386
|20,0420
|% -0,53
|
|Sterlin
|22,4432
|22,5558
|% -0,39
|
|Frank
|20,1531
|20,2745
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0136
|5,0388
|% 0,08
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-7,42
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|7.502
|7.616
|-19,00
|
|Tam
|7.538
|7.593
|-63,00
|
|Yarım
|3.683
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-2,67
|
Seans Raporu
15:43
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15:58MAGEN
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15:55XU100
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15:55GUBRF
Yüzde 4.20 oranında artışla 181.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 991, 047 adet işlem
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15:54MOBTL
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 380, 113 adet işlem
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15:53DAGI
Yüzde 5.88 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 227 adet işlem