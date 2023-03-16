***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2023 10:02
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUWEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125415
BIST
13:115.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 87,09
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:1119,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:1120,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0926
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:111.174,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.174,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:11
|MARKA
|11,77
|13.180.190
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|539.324.809
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.749.836
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.485.746
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.156.474
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,82
|21.677.682
|% -5,63
|
|PENTA
|24,22
|365.137.372
|% -5,24
|
|RODRG
|67,00
|21.947.749
|% -4,29
|
|TLMAN
|57,75
|12.757.092
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|EREGL
|39,76
|1.846.592.985
|% 3,06
|
|THYAO
|133,00
|1.459.163.571
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.164.740.724
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|YKBNK
|11,33
|1.146.016.976
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,29
|507.895.564
|% 1,11
|
|AKBNK
|18,90
|1.142.077.010
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9957
|19,0012
|% 0,05
|
|Euro
|20,1634
|20,1785
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,8615
|22,9762
|% 0,15
|
|Frank
|20,3957
|20,5186
|% 0,66
|
|Riyal
|5,0439
|5,0692
|% 0,05
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,42
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,57
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.915
|7.965
|0,00
|
|Yarım
|3.867
|3.898
|0,00
|
|Çeyrek
|1.933
|1.949
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,09
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|0,91
|