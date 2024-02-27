***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 17:10
***SUWEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SUWEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252341
BIST
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17:079.230
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -103,75
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:0731,1492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0471
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:0733,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0260
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:072.038,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,07
|Açılış
|: 2.038,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|TMPOL
|108,90
|103.777.667
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|272.738.209
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|31.687.064
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|136.264.706
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|520.453.832
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|518.353.554
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|31.981.092
|% -9,95
|
|IHYAY
|3,11
|75.876.043
|% -9,86
|
|THYAO
|282,25
|10.629.250.716
|% -1,14
|
|EREGL
|46,86
|9.566.250.810
|% 2,81
|
|MIATK
|80,40
|6.362.727.387
|% 4,28
|
|REEDR
|70,60
|6.122.995.642
|% 5,69
|
|SASA
|40,26
|4.282.364.315
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,45
|1.371.396.150
|% -4,05
|
|PSGYO
|7,27
|1.485.300.954
|% -4,97
|
|EREGL
|46,86
|9.566.250.810
|% 2,81
|
|EKGYO
|11,43
|2.052.449.666
|% -1,72
|
|ISCTR
|11,21
|2.002.419.433
|% -2,22
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1436
|31,1480
|% 0,15
|
|Euro
|33,7870
|33,7981
|% 0,01
|
|Sterlin
|39,3817
|39,5792
|% 0,13
|
|Frank
|35,2543
|35,4667
|% 0,18
|
|Riyal
|8,2801
|8,3216
|% 0,16
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|892,00
|893,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,23
|966,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,96
|81,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,31
|2.035,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:06
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17:20PKENT
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 388.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 631 adet işlem
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17:19SKYMD
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 799, 709 adet işlem
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17:18KARYE
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 797, 731 adet işlem
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17:17XU100
Endeks 9, 240 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 108, 703.00 milyon TL de
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17:17YEOTK
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 254.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 209 adet işlem