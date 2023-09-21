***SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2023 15:03
***SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SUWEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Birol Sümer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196658
BIST
'
15:307.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 128,56
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:3027,1219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1271
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:3028,9021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1367
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:301.672,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.672,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.026.530
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|ICUGS
|9,30
|4.710.425
|% -4,91
|
|GEDZA
|22,12
|47.918.076
|% -4,66
|
|THYAO
|226,90
|6.321.303.951
|% 1,61
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|TUPRS
|144,40
|4.116.121.081
|% 2,19
|
|YKBNK
|16,72
|5.271.854.832
|% 1,27
|
|ADESE
|2,25
|480.963.185
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,58
|4.712.845.698
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,86
|1.379.875.798
|% 0,77
|
|AKBNK
|29,96
|5.283.750.018
|% 1,22
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1161
|27,1217
|% 0,47
|
|Euro
|28,8642
|28,8859
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,1413
|33,3075
|% -0,17
|
|Frank
|29,8284
|30,0081
|% -0,22
|
|Riyal
|7,2094
|7,2456
|% 0,56
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-12,43
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|-46,00
|
|Tam
|11.044
|11.128
|-22,00
|
|Yarım
|5.539
|5.587
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,10
|93,10
|-0,43
|
Seans Raporu
15:28
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-
15:43ASUZU
Yüzde 6.12 oranında artışla 251.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 814 adet işlem
-
15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de
-
15:40IDEAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 260 adet işlem