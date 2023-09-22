***SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.09.2023 09:01
***SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SUWEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Intilux S.A.R.L. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196756
BIST
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12:018.081
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 80,96
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
12:0127,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0335
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
12:0128,9122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0112
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
12:011.681,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.681,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:59
|AVHOL
|89,10
|161.060.290
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|3.830.010
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|45.902.881
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|834.549.580
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.519.291
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,50
|1.044.338.091
|% -6,55
|
|TUPRS
|153,10
|5.258.182.814
|% 3,59
|
|ASTOR
|143,00
|3.106.000.980
|% 1,78
|
|EUPWR
|245,50
|2.455.112.531
|% 7,21
|
|THYAO
|232,80
|2.412.330.327
|% 0,09
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|KATMR
|2,26
|384.018.394
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,88
|588.088.872
|% 3,17
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|TUKAS
|9,36
|636.376.480
|% -4,78
|
|YKBNK
|17,00
|1.131.401.705
|% 0,00
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1478
|27,1543
|% 0,12
|
|Euro
|28,9094
|28,9219
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,1670
|33,3333
|% -0,23
|
|Frank
|29,8555
|30,0354
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,92
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,60
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|49,00
|
|Tam
|11.109
|11.192
|2,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|1,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|0,41
|
Seans Raporu
11:59
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-
12:14IMASM
Yüzde 4.27 oranında artışla 18.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 681, 421 adet işlem
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12:13CANTE
Yüzde 5.16 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 534, 520 adet işlem
-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 7 artarak (% 0.65 ) 8, 485
-
12:12XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 50, 905.00 milyon TL de
-
12:12PAMEL
Yüzde 4.22 oranında artışla 150.50 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 111 adet işlem