***SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2023 13:45
***SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SUWEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Bolluk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230052
BIST
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15:277.430
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 169,25
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2729,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0721
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2732,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1425
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:271.963,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.963,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DERHL
|7,26
|15.625.978
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.794.742
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.823.870
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.136.206
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|94.853.962
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,02
|67.633.163
|% -4,59
|
|LKMNH
|58,75
|13.019.342
|% -3,21
|
|THYAO
|229,90
|3.581.432.218
|% 3,47
|
|YKBNK
|19,35
|1.680.724.633
|% 0,99
|
|ISCTR
|22,88
|1.481.214.832
|% 2,42
|
|TUPRS
|148,10
|1.293.102.742
|% 1,30
|
|EREGL
|41,76
|1.288.979.277
|% 1,56
|
|YKBNK
|19,35
|1.680.724.633
|% 0,99
|
|EKGYO
|6,89
|547.012.393
|% 1,92
|
|ISCTR
|22,88
|1.481.214.832
|% 2,42
|
|PETKM
|17,51
|582.756.346
|% 2,70
|
|KOZAL
|19,80
|649.475.745
|% 2,54
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4327
|29,4452
|% 0,22
|
|Euro
|32,7537
|32,8442
|% 0,53
|
|Sterlin
|37,5049
|37,6929
|% 0,02
|
|Frank
|35,0548
|35,2659
|% 0,93
|
|Riyal
|7,8290
|7,8683
|% 0,21
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|999,43
|1.001,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.134,96
|1.143,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,20
|2.075,58
|% 0,66
|