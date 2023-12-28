***SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2023 14:13
***SUWEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SUWEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Birol Sümer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230060
BIST
'
15:267.430
En Düşük
|Değişim
|: 2,34%
|| 169,84
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2629,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0699
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2632,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1803
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:261.963,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.963,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:26
|DERHL
|7,26
|15.627.212
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.795.764
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.873.836
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.606.550
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|95.011.020
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,08
|67.775.120
|% -4,38
|
|LKMNH
|58,75
|13.050.285
|% -3,21
|
|THYAO
|229,80
|3.643.505.079
|% 3,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|TUPRS
|148,20
|1.303.683.405
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|EKGYO
|6,89
|550.836.558
|% 1,92
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|PETKM
|17,52
|598.983.020
|% 2,76
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4438
|29,4503
|% 0,24
|
|Euro
|32,7731
|32,8500
|% 0,55
|
|Sterlin
|37,5048
|37,6929
|% 0,02
|
|Frank
|35,0503
|35,2615
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8285
|7,8678
|% 0,21
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,27
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|996,17
|1.002,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,34
|1.141,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,66
|78,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,28
|2.074,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41GRSEL
Yüzde 9.03 oranında artışla 66.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 176 adet işlem
-
15:40KUYAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 48.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 142, 467 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 175, 45 artarak (% 2.22 ) 8, 075
-
15:39XU100
Endeks 7, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 35, 290.00 milyon TL de
-
15:39TARKM
Yüzde 5.86 oranında artışla 519.00 lira fiyatla işlem gören hissede 635, 219 adet işlem