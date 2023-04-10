***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2023 16:44
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2023
Tescil Tarihi
07.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2023 / 10807
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2023 yılı hesap dönemi için seçilmesine ilişkin karar, Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında onaylanmış olup, İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2023 tarih, 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135509
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0611
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.232,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -9,53
|Açılış
|: 1.232,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2613
|19,2668
|% 0,16
|
|Euro
|20,9015
|20,9131
|% -0,38
|
|Sterlin
|23,7787
|23,8980
|% -0,14
|
|Frank
|21,0843
|21,2113
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1201
|5,1457
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-17,71
|
|Altın Gr.
|1.233
|1.233
|-8,91
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.496
|8.578
|15,00
|
|Yarım
|4.149
|4.197
|7,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,71
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem