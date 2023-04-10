***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2023Tescil Tarihi07.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.04.2023 / 10807Açıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2023 yılı hesap dönemi için seçilmesine ilişkin karar, Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında onaylanmış olup, İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2023 tarih, 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135509BIST