***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.07.2022 tarih ve 36 sayılı toplantısındaİş bu kararın ekinde yer alan Bilgilendirme Politikasının belirlenmesine, Söz konusu politikanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgi görüş ve onaylarına sunulmasına, Yukarıda sayılan Politika ve kuralların SPK'nın özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli görülen her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041310BIST