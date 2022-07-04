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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası

04.07.2022 18:16
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )

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Bilgilendirme Politikası

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Açıklamalar

Şirketimizin  04.07.2022 tarih ve 36 sayılı toplantısında  
İş bu kararın ekinde yer alan Bilgilendirme Politikasının belirlenmesine,  Söz konusu politikanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgi görüş ve onaylarına sunulmasına,  Yukarıda sayılan Politika ve kuralların SPK'nın özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli görülen her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına, 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041310


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