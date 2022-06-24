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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme

24.06.2022 17:48
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte bulunmaktadır. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/05/2022 27/05/2022 10586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039175


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Tam 6.778 6.888 26,00  
Yarım 3.328 3.369 13,00  
Çeyrek 1.667 1.684 6,00  
Gümüş.Ons 21,19 21,22 0,25  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 0,14  
B. Petrol 114 114 3,45  
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