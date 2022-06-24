***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
24.06.2022 17:48
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/05/2022 27/05/2022 10586
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039175
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,2021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1504
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,1727
18:0518,1363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1416
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,1185
18:051.018,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.018,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1806
|17,2021
|% -0,87
|
|Euro
|18,1149
|18,1363
|% -0,77
|
|Sterlin
|21,2417
|21,3482
|% 0,25
|
|Frank
|18,0877
|18,1966
|% 0,75
|
|Riyal
|4,6050
|4,6281
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|6,27
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.778
|6.888
|26,00
|
|Yarım
|3.328
|3.369
|13,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.684
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında