***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 20:06
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 323.205.106 119.358.814 190.647.426 76.664.809
Satışların Maliyeti
28 -125.517.082 -46.432.493 -68.863.553 -28.645.539
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
197.688.024 72.926.321 121.783.873 48.019.270
BRÜT KAR (ZARAR)
197.688.024 72.926.321 121.783.873 48.019.270
Genel Yönetim Giderleri
29 -11.318.319 -7.456.462 -5.745.100 -3.655.143
Pazarlama Giderleri
29 -121.067.868 -52.717.277 -64.463.292 -30.610.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.983.885 5.635.730 3.553.326 3.385.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.933.560 -6.732.988 -4.171.268 -4.986.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.352.162 11.655.324 50.957.539 12.151.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.282.916 1.271.413 1.134.136 1.150.368
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.635.078 12.926.737 52.091.675 13.302.297
Finansman Gelirleri
33 9.463.109 5.277.623 9.267.219 2.746.042
Finansman Giderleri
33 -24.072.894 -9.215.394 -14.328.815 -5.338.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.025.293 8.988.966 47.030.079 10.709.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.574.892 -52.805 -7.885.757 -349.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -11.307.652 -2.268.241 -9.671.219 -2.268.241
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.732.760 2.215.436 1.785.462 1.918.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.450.401 8.936.161 39.144.322 10.359.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.450.401 8.936.161 39.144.322 10.359.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.450.401 8.936.161 39.144.322 10.359.423
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,75800000 1,07510000 0,69900000 1,24640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.714.392 32.221.255
Dönem Karı (Zararı)
42.450.401 8.936.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.450.401 8.936.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.690.818 26.413.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 31.556.100 20.425.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 251.988 -3.954
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 251.988 -3.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 1.541.382 1.782.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.231.547 846.200
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 510.570 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -200.735 936.137
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.766.456 4.157.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -9.463.109 -5.277.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 24.072.894 9.215.394
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 499.888 2.570.120
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.343.217 -2.350.861
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 8.574.892 52.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.048.742 -8.386.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -14.155.250 -3.989.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -419.683 -607.158
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -68.792.181 -14.772.261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 7.072.098 -2.114.508
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.890.815 5.112.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 939.838 2.890.164
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 16.261.617 6.682.886
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 847.917 -464.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.912.283 -1.123.888
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.092.477 26.963.098
Alınan Faiz
33 9.463.109 5.277.623
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.841.194 -19.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.681.784 -28.232.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 14.340.817 12.610.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -65.022.601 -40.842.860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.855.514 -4.241.967
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 102.055.314 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 32.495.950 18.307.358
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.622.856 -13.333.932
Ödenen Faiz
-24.072.894 -9.215.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.888.122 -252.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.888.122 -252.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.181.882 14.271.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 75.070.004 14.018.272
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 75.070.004 10.181.882
Ticari Alacaklar
10 30.863.489 14.365.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 13.819.049 6.071.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 17.044.440 8.293.495
Diğer Alacaklar
11 245.334 44.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 245.334 44.369
Stoklar
13 172.346.835 103.806.642
Peşin Ödenmiş Giderler
14 10.542.272 17.614.370
Diğer Dönen Varlıklar
26 6.883.839 2.971.556
ARA TOPLAM
295.951.773 148.983.841
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.951.773 148.983.841
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 1.377.610 1.158.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.377.610 1.158.892
Maddi Duran Varlıklar
17 39.331.118 30.642.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 97.146.464 80.669.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.006.416 2.304.116
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.006.416 2.304.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.730.570 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144.592.178 114.775.179
TOPLAM VARLIKLAR
440.543.951 263.759.020
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.668.542 57.471.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 81.668.542 57.471.741
Banka Kredileri
8 34.037.480 23.949.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 47.631.062 33.522.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 30.884.114 25.724.914
Ticari Borçlar
10 37.397.397 44.788.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 15.243.029 19.722.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 22.154.368 25.066.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.427.954 6.503.695
Diğer Borçlar
11 1.561.582 1.923.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.561.582 1.923.203
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.311.738 463.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 9.466.458 5.159.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.221.314 3.150.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.086.693 1.325.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.134.621 1.824.786
ARA TOPLAM
173.939.099 145.185.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.939.099 145.185.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.999.572 58.859.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.999.572 58.859.623
Banka Kredileri
8 12.382.009 12.005.896
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 49.617.563 46.853.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 1.590.816 1.042.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.590.816 1.042.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 17.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.590.388 59.919.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
237.529.487 205.105.398
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 203.014.464 58.653.622
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 22.961.072
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
96.055.314 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-474.001 -411.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-82.557 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.837.757 18.747
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.227.550 -6.838.333
Net Dönem Karı veya Zararı
42.450.401 42.923.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.014.464 58.653.622
TOPLAM KAYNAKLAR
440.543.951 263.759.020
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.311.689 14.649.383 -299.171 18.747 -8.319.862 1.481.529 15.842.315 15.842.315
Transferler
1.481.529 -1.481.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
89.454 8.936.161 9.025.615 9.025.615
Dönem Sonu Bakiyeler
8.311.689 14.649.383 -209.717 18.747 -6.838.333 8.936.161 24.867.930 24.867.930
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.961.072 -411.685 18.747 -6.838.333 42.923.821 58.653.622 58.653.622
Transferler
42.923.821 -42.923.821 42.305.528 42.305.528
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.316 -82.557 42.450.401
Sermaye Arttırımı
33.038.928 1.819.010 -28.857.938 6.000.000 6.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
96.055.314 96.055.314 96.055.314
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000.000 96.055.314 -474.001 -82.557 1.837.757 7.227.550 42.450.401 203.014.464 203.014.464
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
Not.36 42.450.401 8.936.161 39.144.322 10.359.423
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.316 89.454 -6.585 102.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -77.895 111.818 -9.930 128.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.579 -22.364 3.345 -25.744
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 15.579 -22.364 3.345 -25.744
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-82.557 0 -82.557 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 -82.557 0 -82.557 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.873 89.454 -89.142 102.976
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.305.528 9.025.615 39.055.180 10.462.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.305.528 9.025.615 39.055.180 10.462.399
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054837
BIST