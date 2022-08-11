***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 323.205.106 119.358.814 190.647.426 76.664.809Satışların Maliyeti28 -125.517.082 -46.432.493 -68.863.553 -28.645.539TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)197.688.024 72.926.321 121.783.873 48.019.270BRÜT KAR (ZARAR)197.688.024 72.926.321 121.783.873 48.019.270Genel Yönetim Giderleri29 -11.318.319 -7.456.462 -5.745.100 -3.655.143Pazarlama Giderleri29 -121.067.868 -52.717.277 -64.463.292 -30.610.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 6.983.885 5.635.730 3.553.326 3.385.182Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -7.933.560 -6.732.988 -4.171.268 -4.986.971ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.352.162 11.655.324 50.957.539 12.151.929Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.282.916 1.271.413 1.134.136 1.150.368FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.635.078 12.926.737 52.091.675 13.302.297Finansman Gelirleri33 9.463.109 5.277.623 9.267.219 2.746.042Finansman Giderleri33 -24.072.894 -9.215.394 -14.328.815 -5.338.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.025.293 8.988.966 47.030.079 10.709.421Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.574.892 -52.805 -7.885.757 -349.998Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -11.307.652 -2.268.241 -9.671.219 -2.268.241Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 2.732.760 2.215.436 1.785.462 1.918.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.450.401 8.936.161 39.144.322 10.359.423DÖNEM KARI (ZARARI)42.450.401 8.936.161 39.144.322 10.359.423Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları42.450.401 8.936.161 39.144.322 10.359.423Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,75800000 1,07510000 0,69900000 1,24640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.714.392 32.221.255Dönem Karı (Zararı)42.450.401 8.936.161Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)42.450.401 8.936.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler54.690.818 26.413.783Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 31.556.100 20.425.565Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13 251.988 -3.954Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 251.988 -3.954Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 1.541.382 1.782.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.231.547 846.200Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 510.570 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -200.735 936.137Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.766.456 4.157.030Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -9.463.109 -5.277.623Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 24.072.894 9.215.394Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 499.888 2.570.120Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -2.343.217 -2.350.861Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 8.574.892 52.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-70.048.742 -8.386.846Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -14.155.250 -3.989.816Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -419.683 -607.158Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -68.792.181 -14.772.261Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 7.072.098 -2.114.508Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.890.815 5.112.449Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 939.838 2.890.164Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 16.261.617 6.682.886Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 847.917 -464.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -3.912.283 -1.123.888Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.092.477 26.963.098Alınan Faiz33 9.463.109 5.277.623Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.841.194 -19.466YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.681.784 -28.232.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 14.340.817 12.610.683Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -65.022.601 -40.842.860FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.855.514 -4.241.967Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 102.055.314 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 32.495.950 18.307.358Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.622.856 -13.333.932Ödenen Faiz-24.072.894 -9.215.393YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.888.122 -252.889NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.888.122 -252.889DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.181.882 14.271.161DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 75.070.004 14.018.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 75.070.004 10.181.882Ticari Alacaklar10 30.863.489 14.365.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 13.819.049 6.071.527İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 17.044.440 8.293.495Diğer Alacaklar11 245.334 44.369İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 245.334 44.369Stoklar13 172.346.835 103.806.642Peşin Ödenmiş Giderler14 10.542.272 17.614.370Diğer Dönen Varlıklar26 6.883.839 2.971.556ARA TOPLAM295.951.773 148.983.841TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR295.951.773 148.983.841DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 1.377.610 1.158.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.377.610 1.158.892Maddi Duran Varlıklar17 39.331.118 30.642.884Kullanım Hakkı Varlıkları18 97.146.464 80.669.287Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.006.416 2.304.116Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.006.416 2.304.116Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.730.570 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR144.592.178 114.775.179TOPLAM VARLIKLAR440.543.951 263.759.020KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar81.668.542 57.471.741İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 81.668.542 57.471.741Banka Kredileri8 34.037.480 23.949.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 47.631.062 33.522.662Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 30.884.114 25.724.914Ticari Borçlar10 37.397.397 44.788.324İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 15.243.029 19.722.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 22.154.368 25.066.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 7.427.954 6.503.695Diğer Borçlar11 1.561.582 1.923.203İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.561.582 1.923.203Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 1.311.738 463.821Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 9.466.458 5.159.455Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.221.314 3.150.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.086.693 1.325.704Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.134.621 1.824.786ARA TOPLAM173.939.099 145.185.643TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.939.099 145.185.643UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar61.999.572 58.859.623İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar61.999.572 58.859.623Banka Kredileri8 12.382.009 12.005.896Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 49.617.563 46.853.727Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 1.590.816 1.042.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.590.816 1.042.363Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 17.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.590.388 59.919.755TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER237.529.487 205.105.398ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 203.014.464 58.653.622Ödenmiş Sermaye56.000.000 22.961.072Paylara İlişkin Primler (İskontolar)96.055.314 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-474.001 -411.685Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-82.557 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.837.757 18.747Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.227.550 -6.838.333Net Dönem Karı veya Zararı42.450.401 42.923.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR203.014.464 58.653.622TOPLAM KAYNAKLAR440.543.951 263.759.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.311.689 14.649.383 -299.171 18.747 -8.319.862 1.481.529 15.842.315 15.842.315Transferler1.481.529 -1.481.529Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)89.454 8.936.161 9.025.615 9.025.615Dönem Sonu Bakiyeler8.311.689 14.649.383 -209.717 18.747 -6.838.333 8.936.161 24.867.930 24.867.930Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.961.072 -411.685 18.747 -6.838.333 42.923.821 58.653.622 58.653.622Transferler42.923.821 -42.923.821 42.305.528 42.305.528Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-62.316 -82.557 42.450.401Sermaye Arttırımı33.038.928 1.819.010 -28.857.938 6.000.000 6.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)96.055.314 96.055.314 96.055.314Dönem Sonu Bakiyeler56.000.000 96.055.314 -474.001 -82.557 1.837.757 7.227.550 42.450.401 203.014.464 203.014.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not.36 42.450.401 8.936.161 39.144.322 10.359.423DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-62.316 89.454 -6.585 102.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.24 -77.895 111.818 -9.930 128.720Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.579 -22.364 3.345 -25.744Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 15.579 -22.364 3.345 -25.744Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-82.557 0 -82.557 0Yabancı Para Çevrim FarklarıNot.27 -82.557 0 -82.557 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.873 89.454 -89.142 102.976TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.305.528 9.025.615 39.055.180 10.462.399Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları42.305.528 9.025.615 39.055.180 10.462.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054837BIST