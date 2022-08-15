***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 2. Çeyrek Sonu Değerlendirmesi2022 yılının ilk yarısında %170,8 net satış büyümesi ve %199,3 FAVÖK büyümesi:Şirket'imiz, 2021 yılının ilk yarısında pandemi kısıtlamaları sebebiyle perakende mağazacılık tarafındaki ziyaretçi sayısı ve net satış kayıplarını e-ticaret platformlarında elde ettiği hasılat ile gidermeye çalışarak söz konusu dönemi 119,4 milyon TL tutarında net satış ile kapatmıştır.2022 yılının ilk yarısında, pandemi kısıtlamalarının bitmesi, Şirketimizin marka bilinirliğindeki ve mağaza sayısındaki artış ile net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %170,8 oranında artmış ve 323,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.2022 yılının ilk yarısında FAVÖK tutarı ise, yine bir önceki senenin aynı dönemine göre %199,3 oranında artış göstererek 95,9 milyon TL'ye ulaşmıştır.2022 yılının ilk yarısında net kar tutarı, bir önceki senenin aynı dönemine göre %375,0 oranında artış göstererek 42,5 milyon TL'ye ulaşmıştır.Tarihsel olarak daha düşük performansın gösterildiği yılın ilk yarısında beklentilerin üstünde performans:2021 yılı ilk yarısında elde edilen hasılat, ilgili yılın toplam hasılatının %33,2'sine denk gelmekte olup bu durum, pandemi kısıtlamaları ve sektörümüzdeki sezonsallıktan kaynaklanmaktadır.Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektördeki sezonsallık etkisiyle hem hasılat hem de kar anlamında tarihsel olarak daha düşük performansı gösterdiği yılın ilk yarısına ilişkin 2022 yılı tahminleri hazırlanırken, sektörün sezonsallık etkisi ve pandemi kısıtlamalarının biteceği varsayılmıştır.Geldiğimiz noktada 2022 yılı ilk yarısında Şirketimiz net satışlar, FAVÖK tutarı ve net kar tutarını beklentilerimizin üzerinde gerçekleştirmiştir.Öte yandan Şirketimiz ilgili dönemde Türkiye'de 10 yeni mağaza açmış olup 2 mağazasını da (birisi bayi tarafından işletilen) kapatmış durumdadır. Romanya'da ise %100'ü Şirketimize ait olan firmamız üzerinden 3 yeni mağaza açılışı gerçekleştirilerek, yurtdışında Şirketimizce yönetilecek ilk operasyon başlamış durumdadır. Bu çerçevede, 2022 yılı ilk yarısı sonu itibarıyla toplam mağaza sayısı 149'a ulaşmıştır.2022 Yılı BeklentileriSenenin kalan döneminde, Türkiye'de ve Romanya'da yeni mağazalar açılması planlanmaktadır. Şirketimiz ayrıca Kıbrıs'ta kendi yönetimi ile operasyonlarına başlamayı hedeflemekte ve yeni mağaza açılışları planlamaktadır. Bu operasyonlara ilave olarak yurtdışında münhasır bayilikler verilerek Rusya, Azerbaycan, Cezayir, Somali ve Fas'ta mağaza açılışları yapılması planlanmaktadır.Hedeflenen yatırımlar ve 2022 yılı ilk yarısında beklentilerin üzerinde gerçekleşen performansımız çerçevesinde:2021 yılında 359,9 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide net satışların 2022 yılında 780 – 820 milyon TL aralığında (%117 - %128 yıllık büyüme),2021 yılında 114,3 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK'ün 2022 yılında 240 – 260 milyon TL aralığında (%110 - %127 yıllık büyüme)2021 yılında 42,9 milyon TL olarak gerçekleşen net karın 2022 yılında 120 – 130 milyon TL aralığında (%180 - %203 yıllık büyüme) olacağı tahmin edilmektedir.Söz konusu tahminler genel anlamda, halka arz kapsamında hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nda yer alan 2022 yılı projeksiyonlarının üzerinde bir büyümeye işaret etmektedir.Ali BOLLUKYönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055669BIST