***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 3. Çeyrek Sonu Değerlendirmesi2022 yılının ilk 9 ayında %162,7 net satış büyümesi ve %167,1 FAVÖK büyümesi:Şirket'imiz, 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde pandemi kısıtlamalarının bitmesi, e-ticaret satışlarındaki büyümenin devam etmesi, birebir mağazalarımızdaki ziyaretçi sayılarında görülen artış, enflasyon etkisi ve yeni mağaza yatırımları ile bir önceki yılın aynı dönemine göre hasılatını %162,7 oranında arttırarak 627,2 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir.2022 yılının ilk 9 ayında FAVÖK tutarı ise, yine bir önceki senenin aynı dönemine göre %167,1 oranında artış göstererek 203,8 milyon TL'ye ulaşmıştır. İlgili dönemde FAVÖK marjımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstermiş ve %32,5 oranında gerçekleşmiştir (2021 yılı ilk 9 aylık dönemde %32,0).2022 yılının ilk 9 ayında net kar tutarı, bir önceki senenin aynı dönemine göre %284,7 oranında artış göstererek 116,5 milyon TL'ye ulaşmıştır.Tarihsel olarak yüksek performansın gösterildiği yılın 3. çeyreğinde beklentilerin üstünde performans:2022 yılının 3. çeyreğinde, bir önceki senenin aynı dönemine göre Şirket'imizin net satışları %154,6 oranında artış göstererek 304,0 milyon TL'ye, FAVÖK tutarı %143,7 oranında artış göstererek 107,8 milyon TL'ye ve net karı %246,9 oranında artış göstererek 74,1 milyon TL'ye ulaşmıştır.Geldiğimiz noktada 2022 yılı 3. çeyreğinde Şirketimiz net satışlar, FAVÖK tutarı ve net kar tutarını beklentilerimizin üzerinde gerçekleştirmiştir.Şirketimiz 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde Türkiye'de 13, Romanya'da dört, K.K.T.C'de bir olmak üzere toplamda 17 yeni mağaza açmıştır. İlgili dönemde iki mağaza (bir tanesi Şirket tarafından, bir tanesi bayiler tarafından işletilen) kapanmıştır. Dönem sonu itibarıyla Şirket'imizin Türkiye'de (142 tanesi Şirket tarafından, 7 tanesi bayiler tarafından işletilen) 149, Romanya'da dört ve K.K.T.C.'de bir mağazası olmak üzere toplam 154 mağazası bulunmaktadır.2022 Yılı BeklentileriSenenin son çeyreğinde Şirket'imiz Türkiye'de, Romanya'da ve K.K.T.C.'de yeni mağaza açılışları için çalışmalarına devam etmektedir. Bu ülkelere ilave olarak yurtdışında münhasır bayilikler verilmesi konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ürdün ve Azerbaycan'da iş ortaklarımız ile anlaşma sağlanmış ve münhasır bayilik sözleşmeleri imzalanmıştır. Şirket'imiz önümüzdeki dönem için Suudi Arabistan, Katar, Cezayir, Kosova ve Kırgızistan'da potansiyel iş ortakları ile görüşmelerini tamamlayıp bu ülkelerde de mağaza açılışları planlamaktadır.Hedeflenen yatırımlar ve 2022 yılı 3. çeyreğinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen performansımız çerçevesinde:2021 yılında 359,9 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide net satışların 2022 yılında 930 – 970 milyon TL aralığında (%158 - %170 yıllık büyüme),2021 yılında 114,3 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK'ün 2022 yılında 300 – 330 milyon TL aralığında (%162 - %189 yıllık büyüme)2021 yılında 42,9 milyon TL olarak gerçekleşen net karın 2022 yılında 165 – 190 milyon TL aralığında (%284 - %343 yıllık büyüme) olacağı tahmin edilmektedir.Söz konusu tahminler genel anlamda, halka arz kapsamında hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nda yer alan 2022 yılı projeksiyonlarının üzerinde bir büyümeye işaret etmektedir.Ali BOLLUKYönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079059BIST