***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 Yıl Sonu Değerlendirmesi2022 yılında %161,2 net satış büyümesi ve %166,0 FAVÖK büyümesi:Şirket'imiz 2022 yılında birebir mağazalarımızdaki ziyaretçi sayılarında görülen artış (ve buna bağlı olarak satış miktarlarındaki büyüme) , e-ticaret satışlarındaki büyümenin devam etmesi, pandemi kısıtlamalarının tamamen bitmesi, enflasyon etkisi ve hem yurtiçi hem de yurtdışı yeni mağaza yatırımları ile bir önceki yılın aynı dönemine göre hasılatını %161,2 oranında arttırarak 940,0 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir.2022 yılında FAVÖK tutarı ise, yine bir önceki senenin aynı dönemine göre %166,0 oranında artış göstererek 304,2 milyon TL'ye ulaşmıştır. İlgili dönemde FAVÖK marjımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstermiş ve %32,4 oranında gerçekleşmiştir (2021 yılında %31,8).2022 yılında net kar tutarı, bir önceki senenin aynı dönemine göre %294,1 oranında artış göstererek 169,2 milyon TL'ye ulaşmıştır.Net satış büyüme performansı:Şirket'imizin 2022 yılında, birebir mağaza sayısı (2022 sene sonu itibarıyla iki tam yıl faaliyette olan mağazalar) 106 olup, bu mağazaların bir önceki seneye göre net satış büyümesi %128,1 oranında gerçekleşmiştir. Bahse konu büyüme temelde, %30,7 oranında satış miktarlarındaki artıştan ve %74,7 oranında ortalama fiyat artışından kaynaklanmaktadır.Net satış büyümesinin bir diğer kaynağı, 2022 yılında e-ticaret hacmindeki büyümenin miktar olarak ve hasılat olarak devam etmesidir. E-ticaret kanalının ciro büyümesi 2022 yılında, bir önceki seneye göre %104,0 olarak gerçekleşmiştir.2021 yılında açılan 27 mağazanın 2022 yılında tam yıl faaliyette olması ve 2022 yılında 18 tanesi yurtiçinde 6 tanesi yurtdışında olmak üzere toplam 24 yeni mağaza açılışı da net satış büyümesini destekleyen diğer faktörlerdir.2022 yılında beklentileri karşılayan performans:Şirket'imizin 9 Kasım 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı "Geleceğe Dönük Değerlendirmeler" bildiriminde, 2022 yılı için:- 930 – 970 milyon TL aralığında tahminlenen net satış rakamına karşılık 940 milyon TL net satış,- 300 – 330 milyon TL aralığında tahminlenen FAVÖK rakamına karşılık 304 milyon TL FAVÖK, ve- 165 – 190 milyon TL aralığında tahminlenen net kar rakamına karşılık 169 milyon TL net kar tutarına ulaşılmıştır.Şirketimiz 2022 yılında Türkiye'de 19, Romanya'da dört, K.K.T.C'de iki olmak üzere toplamda 25 yeni mağaza açmıştır. İlgili dönemde iki mağaza (bir tanesi Şirket tarafından, bir tanesi bayiler tarafından işletilen) kapanmıştır. 31 Aralık 2022 itibarıyla Şirket'imizin Türkiye'de (148 tanesi Şirket tarafından, 7 tanesi bayiler tarafından işletilen) 155, Romanya'da dört ve K.K.T.C.'de iki olmak üzere toplam 161 mağazası bulunmaktadır.2023 Yılı BeklentileriŞirket'imiz büyüme stratejileri çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı mağaza yatırımlarına 2023 yılında da devam edecektir. 2023 yılında yurtiçinde, tamamı Şirket'imiz tarafından işletilecek asgari 20 mağaza açılışı planlanmaktadır. Romanya'da yeni mağaza lokasyonları için çalışmalarımız devam etmektedir.Yeni fırsatlar çerçevesinde, bölgedeki büyümemizi devam ettirmeyi planlamaktayız.Bunlara ilave olarak, yurtdışında münhasır bayilikler verdiğimiz firmalar ile yeni mağaza açılışlarımıza başladık. Azerbaycan'da ilk mağaza açılışı Park Bulvar Mall Bakü'de gerçekleşmiştir. 2023 yılı içerisinde, münhasır bayilik verdiğimiz bölgelerde asgari 10 mağaza açılması planlanmaktadır. Bu bölgeler dışında da münhasır bayilik sözleşmeleri ve yeni mağaza açılışları için çalışmalarımız devam etmekte olup, gelişmelere ilişkin yatırımcılarımıza KAP üzerinden düzenli bilgi verilecektir.Hedeflenen yatırımlar ve 2023 yılındaki performans beklentilerimiz çerçevesinde:2022 yılında 940,0 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide net satışların 2023 yılında 1,8 – 2,0 milyar TL aralığında (%91 - %113 yıllık büyüme),2022 yılında 304,2 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK'ün 2023 yılında 567 – 656 milyon TL aralığında (%86 - %116 yıllık büyüme)2022 yılında 169,2 milyon TL olarak gerçekleşen net karın 2023 yılında 322 – 384 milyon TL aralığında (%90 - %127 yıllık büyüme) olacağı tahmin edilmektedir.Ali BOLLUKYönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124768BIST