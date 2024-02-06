***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 2024 yılı beklentilerini içeren özet bilgiler ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247285BIST