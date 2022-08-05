***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.08.2022 15:25
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Kurul Tarihi 29.07.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın istifasının kabulü ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Müge Tuna ve Sayın Mehmet Tarkan Ander'in atanmasına ilişkin YK kararının Genel Kurulun onayına sunulması,
4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
6 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika, Bilgilendirme Politikası, İK politikası ve Ücretlendirme Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
7 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Mehmet Tarkan ANDER Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Müge TUNA Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 29.07.2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.08.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052321
BIST