***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.03.2023 23:08
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 29.03.2023 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.03.2023
Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
5 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Sayın Fatih Koç'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ve Sayın Çiğdem Ferda Arslan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,- TL (yüzmilyon Türk Lirası)'dan 300.000.000,- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 1 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,
13 - Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde üretim, alış/satış, pazarlama ve dağıtımını yapabilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin gündemin 2 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,
14 - Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 29.03.2023 Olağan GK Cagrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 3.Madde Tadılı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 6.Madde Tadılı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2023 Tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121376
BIST