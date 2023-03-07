***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 29.03.2023 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 07.03.2023Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,5 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Sayın Fatih Koç'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ve Sayın Çiğdem Ferda Arslan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,- TL (yüzmilyon Türk Lirası)'dan 300.000.000,- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 1 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,13 - Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde üretim, alış/satış, pazarlama ve dağıtımını yapabilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin gündemin 2 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,14 - Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilek, öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 29.03.2023 Olağan GK Cagrı.pdf - İlan MetniEK: 2 3.Madde Tadılı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 6.Madde Tadılı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 29.03.2023 Tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121376BIST