***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.11.2023 23:03
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 29.11.2023 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.11.2023
Genel Kurul Tarihi 29.11.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
5 - Pay geri alım programının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrı .pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.11.2023 Tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214732
BIST