***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.11.2023 20:28
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 29.11.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.11.2023
Genel Kurul Tarihi 29.11.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
5 - Pay geri alım programının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrı .pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29.11.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29 Kasım 2023 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 29 Kasım 2023 Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.11.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221038
BIST