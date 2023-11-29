***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.11.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.11.2023Genel Kurul Tarihi 29.11.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,5 - Pay geri alım programının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,6 - Dilek, öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Çağrı .pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29.11.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29 Kasım 2023 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 29 Kasım 2023 Toplantı Tutanagı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 29.11.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221038BIST