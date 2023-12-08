***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.11.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı TescilYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.11.2023Genel Kurul Tarihi 29.11.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,5 - Pay geri alım programının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,6 - Dilek, öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Çağrı .pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29.11.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.12.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29 Kasım 2023 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 29 Kasım 2023 Toplantı Tutanagı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 29.11.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 08.12.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 08.12.2023 tarih, 10975 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224238BIST