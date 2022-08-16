***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
16.08.2022 18:14
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu_2022-06" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055980
BIST
17:592.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 51,49
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
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2.911
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0075
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|| 0,0296
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|| -1,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MRSHL
|233,20
|46.177.966
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.432.703
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.536.577.979
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|360.245.308
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.265.785
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.274.019
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,70
|26.507.778
|% -7,22
|
|GSRAY
|6,18
|471.193.196
|% -6,93
|
|THYAO
|67,45
|9.121.535.298
|% 6,05
|
|TUPRS
|299,80
|4.688.575.127
|% 4,28
|
|YKBNK
|5,58
|3.215.757.225
|% 1,82
|
|AKBNK
|10,56
|2.740.372.403
|% 3,33
|
|GARAN
|19,23
|2.374.115.153
|% 5,08
|
|YKBNK
|5,58
|3.215.757.225
|% 1,82
|
|EKGYO
|3,55
|1.687.366.601
|% 0,85
|
|TSKB
|3,86
|1.536.577.979
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,15
|1.783.930.598
|% 2,33
|
|DOHOL
|4,46
|1.203.460.992
|% 1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9550
|17,9656
|% 0,04
|
|Euro
|18,2699
|18,2835
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,6611
|21,7697
|% 0,33
|
|Frank
|18,8290
|18,9425
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,04
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.958
|2,00
|
|Yarım
|3.359
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,06
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|B. Petrol
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|-1,47
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