***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 10/01/2023 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.Karar Metni :1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'ye artırılması amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin işbu karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metninin, ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına,3. Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasınaoybirliği ile karar verilmiştir.Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı ilişikte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 6. Madde Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099510BIST