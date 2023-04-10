***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul Onayı TescilYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 07.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan esas sözleşmesinin 6. Maddesi, İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2023 tarih, 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili -Bakanlık Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135506BIST