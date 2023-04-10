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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2023 16:44
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul Onayı Tescil
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 07.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan esas sözleşmesinin 6. Maddesi, İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2023 tarih, 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili -Bakanlık Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135506


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