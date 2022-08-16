***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
16.08.2022 18:11
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Tarkan Ander Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Müge Tuna Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Tarkan Ander Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Müge Tuna Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Müge Tuna Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Tarkan Ander Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Merve Temel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055975
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
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2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 18,0630
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|Önceki Kapanış
|: 18,0160
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17,9757
En Düşük
17,9372
18:0518,2904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,3600
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18,3164
En Düşük
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18:051.026,67
En Yüksek
|Değişim
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|| -1,14
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.177.966
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.432.703
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|TSKB
|3,86
|1.536.577.979
|% 9,97
|
|AGHOL
|73,85
|360.245.308
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.265.785
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.274.019
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,70
|26.507.778
|% -7,22
|
|GSRAY
|6,18
|471.193.196
|% -6,93
|
|THYAO
|67,45
|9.121.535.298
|% 6,05
|
|TUPRS
|299,80
|4.688.575.127
|% 4,28
|
|YKBNK
|5,58
|3.215.757.225
|% 1,82
|
|AKBNK
|10,56
|2.740.372.403
|% 3,33
|
|GARAN
|19,23
|2.374.115.153
|% 5,08
|
|YKBNK
|5,58
|3.215.757.225
|% 1,82
|
|EKGYO
|3,55
|1.687.366.601
|% 0,85
|
|TSKB
|3,86
|1.536.577.979
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,15
|1.783.930.598
|% 2,33
|
|DOHOL
|4,46
|1.203.460.992
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9570
|17,9633
|% 0,03
|
|Euro
|18,2744
|18,2904
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,6691
|21,7778
|% 0,37
|
|Frank
|18,8338
|18,9472
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7702
|4,7941
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.958
|2,00
|
|Yarım
|3.359
|3.402
|1,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|-1,43
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Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
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17:51FLAP
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL