***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.09.2022 19:26
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11292 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış harhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064119
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -177,79
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.200
18:0518,2817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
18:0518,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0689
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
18:05983,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 983,71
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2719
|18,2817
|% 0,14
|
|Euro
|18,3274
|18,3527
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,8274
|20,9319
|% 0,19
|
|Frank
|18,8720
|18,9857
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8468
|4,8711
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-1,58
|
|Altın Gr.
|983
|983
|0,00
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.681
|6.784
|72,00
|
|Yarım
|3.256
|3.304
|23,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG