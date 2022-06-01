***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz, 27 Nisan 2022 ve 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Bursa Carrefour AVM, Halaskargazi Caddesi, Yalova Vega AVM ve Kocaeli 41 Burda AVM konumlarında 4 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir.Açılan bu mağazalar ile birlikte Şirket'imiz yurtiçinde 146, yurtdışında 3 olmak üzere toplam 149 mağazaya ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034096BIST