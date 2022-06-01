***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Yönetim Kurulumuzun ilgili toplantısındaSayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın Şirketimizde yürüttükleri yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi çerçevesinde, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. no'lu maddesinde yer alan bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Müge Tuna ve Sayın Mehmet Tarkan Ander'in bağımsız üye olarak atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Yeni atanan bağımsız üyelerin kısa özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Müge TunaÜsküdar Amerikan Koleji'ni 1984 yılında bitirmesini takiben, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1988'de mezun olmuş ve aynı üniversitede MBA programını 1991 yılında tamamlamıştır.Müge Tuna, 1991-1996 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Hazine departmanında çeşitli kademelerde çalışmış daha sonra 2002 yılına kadar 6 yıl boyunca Yatırım Bankacılığı Müdürü olarak görev yapmıştır. 2004-2013 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sırasıyla Yatırım Bankacılığı'nda Müdürlük ile Özel Sermaye ve Yatırım Bankacılığı bölümlerinde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Müge Tuna, 2013-2015 yılları arasında Garanti Yatırım'da Araştırma Bölümünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş olup 2017-2019 yılları arasında Emaar Square Mall Türkiye Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 2019 yılından itibaren Canyon Venture Partners – Clairfield International Türkiye Partner Ofisinde Yönetici Direktör olarak görev yapmaktadır.2010 yılından itibaren TÜYİD Yönetim Kurulu Üyeliğini takiben, TÜYİD Yüksek İstişare Konseyi Üyeliği ile TÜSİAD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu Üyeliği ve 2016'dan itibaren Professional Women Network (PWN)'de komite üyelikleri devam etmektedir. Ayrca halen Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.Mehmet Tarkan Anderİstanbul Maarif Koleji'nin ardından, Londra Schiller University'de başladığı lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Alışveriş merkezleri yatırımı yapan ve her türlü gayrimenkul yatırım, tasarım, yönetim ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük global oyuncularından Cefic, Ece ve Multi Co. şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra, iki ortağı ile 2006 yılında Avmpartners şirketini kurmuş, sonrasında yine aynı sektörde bulunan global oyunculardan MFI şirketi ile ortaklık yapmıştır. Avmpartners kısa süre içerisinde hizmet verdiği proje hacmi ile ülke ve komşu pazarlarda sektör liderliğini elde etmiştir. Bu dönem içinde sayısız ticari gayrimenkul geliştirmiş, ortakları ile yaklaşık 200'e yakın alışveriş merkezi ve ticari yapılanmaya vesile olmuştur. Türkiye'deki başta alışveriş merkezleri olmak üzere sayısız projenin lokal ve global oyunculara satılmasında büyük rol oynamıştır. Son olarak, 2015 yılında şirketin mevcut ortakları ile yine aynı sektördeki JLL Türkiye şirketine satışını gerçekleştirmişlerdir. Halen ana faaliyet alanları alışveriş merkezleri tasarım, konsept ve iş geliştirme, kiralama ve yönetim, ofis kiralama ve yönetim, sermaye piyasaları, proje inşaat danışmanlığı, stratejik danışmanlık ve değerleme olan JLL Türkiye şirketinde Co-CEO olarak görevini sürdürmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034097BIST