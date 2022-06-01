Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2022 19:52
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Yönetim Kurulumuzun ilgili toplantısında
Sayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın Şirketimizde yürüttükleri yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi çerçevesinde, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. no'lu maddesinde yer alan bağımsız üyelik kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Müge Tuna ve Sayın Mehmet Tarkan Ander'in bağımsız üye olarak atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yeni atanan bağımsız üyelerin kısa özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur.
      
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Müge Tuna
Üsküdar Amerikan Koleji'ni 1984 yılında bitirmesini takiben, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1988'de mezun olmuş ve aynı üniversitede MBA programını 1991 yılında tamamlamıştır.
Müge Tuna, 1991-1996 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Hazine departmanında çeşitli kademelerde çalışmış daha sonra 2002 yılına kadar 6 yıl boyunca Yatırım Bankacılığı Müdürü olarak görev yapmıştır. 2004-2013 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sırasıyla Yatırım Bankacılığı'nda Müdürlük ile Özel Sermaye ve Yatırım Bankacılığı bölümlerinde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Müge Tuna, 2013-2015 yılları arasında Garanti Yatırım'da Araştırma Bölümünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş olup 2017-2019 yılları arasında Emaar Square Mall Türkiye Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 2019 yılından itibaren Canyon Venture Partners – Clairfield International Türkiye Partner Ofisinde Yönetici Direktör olarak görev yapmaktadır.
2010 yılından itibaren TÜYİD Yönetim Kurulu Üyeliğini takiben, TÜYİD Yüksek İstişare Konseyi Üyeliği ile TÜSİAD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu Üyeliği ve 2016'dan itibaren Professional Women Network (PWN)'de komite üyelikleri devam etmektedir. Ayrca halen Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
Mehmet Tarkan Ander
İstanbul Maarif Koleji'nin ardından, Londra Schiller University'de başladığı lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Alışveriş merkezleri yatırımı yapan ve her türlü gayrimenkul yatırım, tasarım, yönetim ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük global oyuncularından Cefic, Ece ve Multi Co. şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra, iki ortağı ile 2006 yılında Avmpartners şirketini kurmuş, sonrasında yine aynı sektörde bulunan  global oyunculardan MFI şirketi ile ortaklık yapmıştır. Avmpartners kısa süre içerisinde hizmet verdiği proje hacmi ile ülke ve komşu pazarlarda sektör liderliğini elde etmiştir. Bu dönem içinde sayısız ticari gayrimenkul geliştirmiş, ortakları ile yaklaşık 200'e yakın alışveriş merkezi ve ticari yapılanmaya vesile olmuştur. Türkiye'deki başta alışveriş merkezleri olmak üzere sayısız projenin lokal ve global oyunculara satılmasında büyük rol oynamıştır. Son olarak, 2015 yılında şirketin mevcut ortakları ile yine aynı sektördeki JLL Türkiye şirketine satışını gerçekleştirmişlerdir. Halen ana faaliyet alanları   alışveriş merkezleri tasarım, konsept ve iş geliştirme, kiralama ve yönetim, ofis kiralama ve yönetim, sermaye piyasaları, proje inşaat danışmanlığı, stratejik danışmanlık ve değerleme olan JLL Türkiye şirketinde Co-CEO olarak görevini sürdürmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034097


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.602
Değişim :  1,28% |  32,80
Açılış :  2.579  
Önceki Kapanış :  2.569  
En Yüksek
2.603 En Düşük
2.565
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAGEN 11,55 96.634.972 % 10,00  
YUNSA 31,24 27.296.006 % 10,00  
MZHLD 88,60 12.168.501 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.612.416 % 9,98  
BURCE 27,82 22.952.597 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,4609 16,4764 % 0,51  
Euro 17,7499 17,8041 % 1,76  
Sterlin 20,6341 20,7376 % 1,12  
Frank 17,1217 17,2248 % 1,01  
Riyal 4,3770 4,3990 % 0,45  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.870 23,09  
Altın Gr. 990 990 16,75  
Cumhuriyet 6.565 6.664 75,00  
Tam 6.535 6.700 79,70  
Yarım 3.159 3.241 38,55  
Çeyrek 1.584 1.620 19,28  
Gümüş.Ons 22,29 22,33 0,47  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 0,30  
B. Petrol 118 118 1,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru