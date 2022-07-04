***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 18:16
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.07.2022 tarih ve 36 sayılı toplantısında
İş bu kararın ekinde yer alan Bağış ve Yardımlar Politikası, Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve İnsan Kaynakları Politikasının belirlenmesine, Söz konusu politikanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgi görüş ve onaylarına sunulmasına, Yukarıda sayılan Politika ve kuralların SPK'nın özel Durumlar Tebliği çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli görülen her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041312
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
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|Önceki Kapanış
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2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8291
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0517,5563
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|: 0,44%
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|: 17,5850
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|: 17,4900
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17,6178
En Düşük
17,4493
18:05977,82
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|: 0,18%
|| 1,77
|Açılış
|: 977,82
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|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8260
|16,8291
|% 0,45
|
|Euro
|17,5330
|17,5563
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,3250
|20,4269
|% 0,58
|
|Frank
|17,4444
|17,5494
|% 0,31
|
|Riyal
|4,4714
|4,4938
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-4,15
|
|Altın Gr.
|978
|978
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.530
|6.622
|32,00
|
|Yarım
|3.196
|3.238
|16,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
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17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem