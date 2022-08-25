***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 09:11
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren 2022 finansal yılı ilk yarısına ilişkin güncel yatırımcı sunumu ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058266
BIST
11:153.119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 58,23
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.119
En Düşük
3.075
11:1518,1694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:1518,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0892
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:151.029,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.029,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:13
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.655.884
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.249.084
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|34.036.577
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,93
|224.563.877
|% -6,76
|
|THYAO
|70,85
|3.088.988.606
|% 3,20
|
|ISCTR
|7,68
|2.261.575.744
|% 1,99
|
|YKBNK
|6,22
|1.064.693.494
|% 2,98
|
|GARAN
|24,74
|867.343.565
|% 5,64
|
|EKGYO
|3,85
|844.304.423
|% 1,32
|
|ISCTR
|7,68
|2.261.575.744
|% 1,99
|
|EKGYO
|3,85
|844.304.423
|% 1,32
|
|YKBNK
|6,22
|1.064.693.494
|% 2,98
|
|ALBRK
|2,47
|253.231.825
|% 5,11
|
|HALKB
|6,34
|589.080.685
|% 7,46
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1626
|18,1690
|% 0,15
|
|Euro
|18,1684
|18,1768
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,4377
|21,5452
|% 0,51
|
|Frank
|18,8110
|18,9243
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8184
|4,8425
|% 0,13
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|11,26
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,65
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.899
|6.953
|38,00
|
|Yarım
|3.362
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,34
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,86
|
Seans Raporu
11:13
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11:28HALKB
Yüzde 7.97 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 438, 843 adet işlem
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11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, TOASO
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11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GARAN, THYAO
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11:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 29 artarak (% 1.96 ) 2, 768
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11:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, HKTM, TLMAN, KLNMA, BRMEN