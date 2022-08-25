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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.08.2022 09:11
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30 Haziran 2022  tarihinde sona eren 2022 finansal yılı ilk yarısına ilişkin güncel yatırımcı sunumu ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058266


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRMEN 2,20 189.528 % 10,00  
HKTM 19,48 2.655.884 % 9,99  
DOGUB 7,16 17.249.084 % 9,98  
KLNMA 20,64 1.965.341 % 9,96  
TLMAN 41,54 34.036.577 % 9,95  
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11:13 Alış Satış %  
Dolar 18,1626 18,1690 % 0,15  
Euro 18,1684 18,1768 % 0,47  
Sterlin 21,4377 21,5452 % 0,51  
Frank 18,8110 18,9243 % 0,65  
Riyal 4,8184 4,8425 % 0,13  
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11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 11,26  
Altın Gr. 1.029 1.029 7,65  
Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.899 6.953 38,00  
Yarım 3.362 3.399 18,00  
Çeyrek 1.686 1.699 9,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,24  
Gümüş Gr. 11,31 11,34 0,17  
B. Petrol 102 102 0,86  
Seans Raporu 11:13
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