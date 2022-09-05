***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz, 2 Haziran 2022 ve 5 Eylül 2022 tarihleri arasında Alanya YektaMall, Isparta Meydan AVM konumlarında 2 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir.Açılan bu mağazalar ile birlikte Şirket'imiz yurtiçinde 148, yurtdışında 3 olmak üzere toplam 151 mağazaya ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060030BIST