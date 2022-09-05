***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 09:24
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz, 2 Haziran 2022 ve 5 Eylül 2022 tarihleri arasında Alanya YektaMall, Isparta Meydan AVM konumlarında 2 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir.
Açılan bu mağazalar ile birlikte Şirket'imiz yurtiçinde 148, yurtdışında 3 olmak üzere toplam 151 mağazaya ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060030
BIST
10:403.282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 59,43
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.284
En Düşük
3.248
10:4018,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
10:4018,0822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0367
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1219
En Düşük
17,9911
10:401.002,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.002,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ICBCT
|7,93
|29.611.941
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.782.911
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|56.121.663
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,70
|88.946.382
|% 9,47
|
|BRKSN
|11,20
|3.856.912
|% 8,95
|
|MTRKS
|42,78
|44.983.837
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,70
|16.710.315
|% -5,75
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|ULUSE
|136,40
|11.731.820
|% -4,21
|
|THYAO
|73,80
|2.093.725.425
|% 2,79
|
|YKBNK
|7,97
|1.324.730.023
|% 2,05
|
|AKBNK
|13,32
|1.218.778.988
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,19
|873.640.577
|% 3,46
|
|GARAN
|24,62
|855.069.753
|% 0,98
|
|EKGYO
|4,19
|873.640.577
|% 3,46
|
|YKBNK
|7,97
|1.324.730.023
|% 2,05
|
|ISCTR
|9,12
|835.507.065
|% 3,17
|
|AKBNK
|13,32
|1.218.778.988
|% 2,23
|
|HALKB
|9,50
|602.587.674
|% 5,79
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2135
|18,2374
|% 0,21
|
|Euro
|18,0749
|18,0864
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8552
|20,9598
|% -0,17
|
|Frank
|18,4860
|18,5973
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8363
|4,8606
|% 0,20
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-2,23
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.745
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.287
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,00
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|2,34
|
Seans Raporu
10:38
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10:54XU100
Endeks 3, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 16, 818.00 milyon TL de
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10:53HUNER
Yüzde 8.63 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 337, 290 adet işlem
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10:52BRKSN
Yüzde 8.75 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 168 adet işlem
-
10:51SKBNK
Yüzde 8.24 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 887, 979 adet işlem
-
10:50NTGAZ
Yüzde 5.16 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 387 adet işlem