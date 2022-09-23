***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 09:45
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz, yurtdışı operasyon planları çerçevesinde Kıbrıs'ta ilk mağaza açılışını 22.09.2022 tarihinde Lefkoşa Dereboyu Caddesinde gerçekleştirmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064797
BIST
10:093.310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 14,44
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.304
10:0918,4126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0940
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4126
En Düşük
18,3035
10:0918,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9835
10:09988,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,38
|Açılış
|: 988,27
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:09
|ULUSE
|143,60
|4.335.428
|% 9,95
|
|UNLU
|7,69
|14.978.594
|% 7,25
|
|CASA
|125,00
|83.375
|% 6,20
|
|KMPUR
|52,70
|39.129.137
|% 5,99
|
|ULUUN
|26,40
|78.630.782
|% 5,26
|
|ISGYO
|10,11
|2.194.871
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|2.190.221
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|4.992.785
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|13.104.842
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,30
|405.815.484
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,74
|280.603.095
|% 1,76
|
|AKSEN
|33,80
|168.570.165
|% 3,49
|
|SISE
|27,52
|147.464.544
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,05
|106.161.380
|% 0,50
|
|ODAS
|5,78
|75.075.422
|% 2,66
|
|SAHOL
|27,74
|280.603.095
|% 1,76
|
|SEGYO
|1,32
|11.308.196
|% -1,49
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3936
|18,4126
|% 0,51
|
|Euro
|18,0260
|18,0529
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,5420
|20,6450
|% -0,02
|
|Frank
|18,7105
|18,8233
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8750
|4,8994
|% 0,49
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-2,26
|
|Altın Gr.
|988
|988
|4,38
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.672
|6.765
|3,00
|
|Yarım
|3.251
|3.302
|1,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,05
|
|B. Petrol
|89,83
|89,83
|-0,63
|