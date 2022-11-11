***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 09:13
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren 2022 finansal yılı üçüncü çeyreğine ilişkin güncel yatırımcı sunumu ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079316
BIST
12:074.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 52,83
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:0718,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0697
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:0719,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1964
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:071.051,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.051,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:07
|AKENR
|4,40
|84.717.380
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|39.317.725
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.796.001
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.120.264
|% 9,94
|
|PRDGS
|8,68
|350.854.091
|% 9,60
|
|SNGYO
|4,23
|15.545.732
|% -10,00
|
|TRILC
|12,22
|107.960.980
|% -4,31
|
|KNFRT
|13,18
|29.606.685
|% -4,01
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|DGNMO
|5,53
|25.965.468
|% -3,66
|
|THYAO
|114,00
|3.628.388.697
|% 0,53
|
|EREGL
|37,52
|3.215.304.201
|% -0,05
|
|ASELS
|40,04
|2.893.576.549
|% 5,26
|
|PETKM
|14,54
|1.643.621.549
|% 0,41
|
|ODAS
|10,64
|1.496.839.980
|% 6,61
|
|EKGYO
|5,43
|1.059.630.822
|% 0,93
|
|ODAS
|10,64
|1.496.839.980
|% 6,61
|
|YKBNK
|9,97
|1.370.209.136
|% 2,05
|
|TSKB
|3,17
|409.838.458
|% 1,28
|
|PSGYO
|8,41
|708.512.172
|% 6,73
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5535
|18,5596
|% 0,38
|
|Euro
|19,0347
|19,0482
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,7277
|21,8366
|% 0,63
|
|Frank
|19,2267
|19,3425
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9200
|4,9446
|% 0,34
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,53
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.961
|7.046
|28,00
|
|Yarım
|3.381
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,27
|96,27
|2,60
|