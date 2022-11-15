***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 18:10
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket'imiz, 4 Ekim 2022 – 15 Kasım 2022 tarihleri arasında yurtiçinde Eskişehir Vega AVM, İstanbul 212 Outlet AVM ve İzmir Agora AVM konumlarında 3 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir.
Açılan bu mağazalar ile birlikte Şirket'imiz yurtiçinde 152, Romanya'da 4 ve Kıbrıs'ta 1 olmak üzere toplam 157 mağazaya ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080142
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1065
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.058,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.058,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6085
|18,6195
|% 0,09
|
|Euro
|19,3049
|19,3232
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,0524
|22,1630
|% 1,14
|
|Frank
|19,6057
|19,7238
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9385
|4,9632
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.023
|7.159
|25,00
|
|Yarım
|3.411
|3.500
|12,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,94
|-0,21
|
|B. Petrol
|92,07
|92,07
|-1,07
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında