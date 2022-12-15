***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 09:46
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Kararın 18 inci maddesinde düzenlenen çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına alınma başvurusu sonuçlanmıştır. Söz konusu desteğe İlişkin Genelgenin 9 uncu maddesinde yer alan başvuru şartlarına haiz olduğumuz ve 14.12.2022 itibarıyla çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına "SUWEN" markasıyla alındığımızı belirtir T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısı şirketimize 14.12.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Anılan destek ile firmaların, yurtdışı marka tescil giderleri 750.000TL/yıllık, pazar araştırması giderleri 2.000.000/yıllık, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca 9.000.000TL /yıllık, yurt dışında açılan mağazaların kira giderleri birim başına 5 yıl süresince 2.000.000TL /yıllık, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 3.000.000TL ile franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere 2.000.000tl/yıllık %50 oranında ve toplam yıllık 20.000.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087428
BIST
11:005.220
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 153,79
|Açılış
|: 5.174
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|Önceki Kapanış
|: 5.067
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5.221
En Düşük
5.174
11:0018,6513
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|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 18,6950
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,6022
11:0019,8594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
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|Açılış
|: 19,8800
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|Önceki Kapanış
|: 19,8900
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En Düşük
19,8363
11:001.073,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,75
|Açılış
|: 1.073,10
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|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|143.700.478
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|263.678
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|34.408.630
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|23.117.623
|% 9,95
|
|RALYH
|46,28
|232.512.352
|% -4,66
|
|MZHLD
|12,89
|44.127.381
|% -4,52
|
|SILVR
|20,20
|81.800.506
|% -3,35
|
|KUYAS
|27,08
|155.038.660
|% -3,22
|
|KRONT
|126,40
|24.420.697
|% -2,02
|
|THYAO
|141,90
|1.646.045.187
|% 3,58
|
|ENKAI
|25,38
|1.597.324.530
|% 8,93
|
|ASELS
|58,35
|1.281.149.914
|% 3,46
|
|KRDMD
|18,59
|1.224.871.416
|% 4,38
|
|EKGYO
|8,11
|1.126.740.114
|% 2,01
|
|EKGYO
|8,11
|1.126.740.114
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,81
|284.502.208
|% 3,31
|
|ISCTR
|11,55
|988.320.659
|% 3,40
|
|VAKBN
|11,00
|788.948.195
|% 3,68
|
|KRDMD
|18,59
|1.224.871.416
|% 4,38
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6479
|18,6513
|% 0,16
|
|Euro
|19,8469
|19,8594
|% -0,20
|
|Sterlin
|23,0153
|23,1307
|% -0,26
|
|Frank
|20,0540
|20,1748
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9457
|4,9705
|% 0,14
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-20,39
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-9,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.220
|7.275
|-53,00
|
|Yarım
|3.496
|3.557
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|-0,44
|
|B. Petrol
|81,87
|81,87
|-0,83
|
Seans Raporu
11:00
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11:15ALBRK
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 192, 585 adet işlem
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 15 artarak (% 3.09 ) 5, 603
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11:14XU100
Endeks 5, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 96 üstünde . İşlem hacmi 24, 685.00 milyon TL de
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11:14IZINV
Yüzde 6.43 oranında artışla 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 886 adet işlem
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11:13PRKME
Yüzde 6.46 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 742, 078 adet işlem