***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Kararın 18 inci maddesinde düzenlenen çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına alınma başvurusu sonuçlanmıştır. Söz konusu desteğe İlişkin Genelgenin 9 uncu maddesinde yer alan başvuru şartlarına haiz olduğumuz ve 14.12.2022 itibarıyla çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına "SUWEN" markasıyla alındığımızı belirtir T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısı şirketimize 14.12.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir.Anılan destek ile firmaların, yurtdışı marka tescil giderleri 750.000TL/yıllık, pazar araştırması giderleri 2.000.000/yıllık, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca 9.000.000TL /yıllık, yurt dışında açılan mağazaların kira giderleri birim başına 5 yıl süresince 2.000.000TL /yıllık, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 3.000.000TL ile franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere 2.000.000tl/yıllık %50 oranında ve toplam yıllık 20.000.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087428BIST