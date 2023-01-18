***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 09:37
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket'imiz, 16 Kasım 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yurtiçinde Bursa Anatolium AVM ve Bolu 14 Burda AVM konumlarında 2 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir.
Açılan bu mağazalar ile birlikte Şirket'imiz 31.12.2022 tarihi itibariyle yurtiçinde 155, Romanya'da 4 ve Kıbrıs'ta 2 olmak üzere toplam 161 mağazaya ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102882
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
18:0520,2832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0224
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3135
En Düşük
20,1554
18:051.149,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.149,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AFYON
|7,42
|86.382.474
|% 0,00
|
|AGYO
|5,23
|12.284.995
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,80
|92.117.155
|% 0,00
|
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AFYON
|7,42
|86.382.474
|% 0,00
|
|AGYO
|5,23
|12.284.995
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,80
|92.117.155
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7765
|18,7932
|% 0,14
|
|Euro
|20,2477
|20,2786
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,0074
|23,1228
|% 0,11
|
|Frank
|20,2673
|20,3894
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.149
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.799
|7.867
|-17,00
|
|Yarım
|3.800
|3.850
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.906
|1.925
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,05
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA