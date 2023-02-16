***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde de üretim, alış/satış,pazarlama ve dağıtım yapabilmesi amacıyla hazırlanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3üncü maddesine değişiklik içeren tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 16.02.2023 tarih E-29833736-110.03.03-33286 sayılı yazısı ile alınmıştır. Süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır. Esas Sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114440BIST