***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 20/02/2023 tarihli Yönetimi Kurulu toplantısındaYönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Fatih Koç'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, şirkette yürüttüğü CFO'luk görevinin devamına, söz konusu kişinin yerine kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Şirketimiz ortağı ve Üretimden Sorumlu GMY Çiğdem Ferda Arslan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115296BIST