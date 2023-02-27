***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2023 11:20
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde de üretim, alış/satış,pazarlama ve dağıtım yapabilmesi amacıyla hazırlanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3üncü maddesine değişiklik içeren tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 16.02.2023 tarih E-29833736-110.03.03-33286 sayılı yazısı ile alınmıştı.
SPK izni sonrasında Şirketimiz tarafından esas sözleşme değişikliği için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 22.02.2023 tarihinde yapılan başvuru uyarınca
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.02.2023 tarih E-50035491-431.02-00083043731 sayılı yazısı ile esas sözleşmenin 3. maddesinin değiştirilmesine izin verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117034
BIST
16:145.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 73,25
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1418,8906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1419,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0311
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:141.099,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.099,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BFREN
|5.237,10
|101.293.222
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.643.452
|% 9,99
|
|SOKE
|14,45
|212.776.342
|% 9,97
|
|GENTS
|6,40
|45.591.882
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.772.828
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.426.947
|% -6,09
|
|ANSGR
|16,26
|15.676.993
|% -5,63
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.734.902.637
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,83
|4.736.868.478
|% 1,96
|
|KRDMD
|21,86
|3.316.346.332
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,14
|3.069.140.811
|% 7,53
|
|EREGL
|43,62
|2.953.778.214
|% -1,40
|
|EKGYO
|8,83
|4.736.868.478
|% 1,96
|
|YKBNK
|9,35
|1.432.474.382
|% 2,75
|
|KRDMD
|21,86
|3.316.346.332
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,68
|2.406.779.662
|% 4,51
|
|BUCIM
|7,76
|838.127.937
|% -2,39
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8818
|18,8906
|% 0,08
|
|Euro
|19,9331
|19,9401
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5651
|22,6782
|% 0,40
|
|Frank
|20,0037
|20,1242
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0191
|5,0443
|% 0,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,67
|
|Cumhuriyet
|7.448
|7.561
|-18,00
|
|Tam
|7.490
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,57
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-0,23
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29VANGD
Yüzde 9.67 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 959 adet işlem
-
16:28KRSTL
Yüzde 9.55 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 851, 540 adet işlem
-
16:27NIBAS
Yüzde 7.89 oranında artışla 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 477, 752 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 92 artarak (% 1.63 ) 4, 598
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, BFREN, OYAKC, EMKEL, AKSA, RAYSG, NUHCM, PINSU, BRSAN, GARFA