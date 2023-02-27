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***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2023 11:20
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde de üretim, alış/satış,pazarlama ve dağıtım yapabilmesi amacıyla hazırlanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3üncü maddesine değişiklik içeren tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 16.02.2023 tarih E-29833736-110.03.03-33286 sayılı yazısı ile alınmıştı.
SPK izni sonrasında Şirketimiz tarafından esas sözleşme değişikliği için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 22.02.2023 tarihinde yapılan başvuru uyarınca
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.02.2023 tarih E-50035491-431.02-00083043731 sayılı yazısı ile esas sözleşmenin 3. maddesinin değiştirilmesine izin verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117034


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